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Німеччина надасть Україні 45 мільйонів євро на відновлення енергетики

Четвер, 9 травня 2024, 18:48 - Артур Крижний

Німеччина надасть Україні 45 мільйонів євро у вигляді гранту для відновлення енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Відповідний документ підписав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та керівництво Німецького банку розвитку KfW", - йдеться у повідомленні.

Загалом, завдяки підтримці Німецького банку розвитку KfW за період військової агресії до НЕК "Укренерго" залучено понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.

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Нагадаємо:

8 травня ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. Повідомлялося, що у вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Згодом Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений був обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

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Економічна правда
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