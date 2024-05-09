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TikTok автоматично маркуватиме зображення та відео, створені ШІ

Четвер, 9 травня 2024, 19:54 - Артур Крижний

TikTok планує почати маркувати зображення і відео, які були створені за допомогою штучного інтелекту, цифровим водяним знаком.

Про це повідомляє агентство Reuters.

TikTok заявив, що цифровий водяний знак позначатиме, як зображення були створені та відредаговані. Технологія Content Credential була розроблена Adobe, є відкритою для використання іншими компаніями і вже прийнята такими компаніями, як OpenAI, яка є творцем ChatGPT.

TikTok вже маркує контент, створений штучним інтелектом за допомогою інструментів усередині програми, але останній крок буде застосовувати мітку до контенту, створеного поза сервісом.

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Для того, щоб система працювала, як виробник інструменту генерації ШІ, що використовується для створення контенту, так і платформа, що використовується для розповсюдження контенту, повинні погодитися на використання галузевого стандарту.

Економічна правда.

TikTok штучний інтелект
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