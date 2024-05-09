У Києві вирішили мінімізувати вечірнє освітлення для економії електроенергії: чи вимкнуть зовсім

Через дефіцит потужності в енергосистемі України військова адміністрація Києва ухвалила рішення зменшити вечірнє освітлення вулиць.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

"Уже прийнято рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць. Повністю виключати всі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%", - поінформували у КМВА.

Там закликали мешканців столиці економити електроенергію, особливо у найважливіші для енергосистеми години навантажень - з 18:00 по 23:00. Для цього не слід вмикати всі потужні електроприлади одночасно, варто перенести прання на ніч і вимикати світло в порожніх приміщеннях. Це дасть змогу уникнути аварійних відключень побутових споживачів, наголосили в адміністрації.

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Нагадаємо:

При збільшенні споживання у вечірні години - з 18:00 до 24:00 - можливе застосування аварійних відключень, які торкнуться побутових споживачів.