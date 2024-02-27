ENTSO-E збільшила можливості для експорту електроенергії з України

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.

Про це повідомив у Facebook голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"З 1 березня максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину. Таке рішення прийняли оператори енергосистем континентальної Європи ENTSO-E, збільшивши експортну спроможність міждержавних інтерконекторів на 150 МВт. Ця потужність дорівнює роботі одного додаткового блоку теплової електростанції", - написав Кудрицький.

"Торгівля з іншими країнами зі зростаючою часткою експорту - наслідок того, що незважаючи на руйнування, вади регулювання і боргові проблеми на ринку, енергосистема все ж працює стабільно і є частиною великої європейської континентальної мережі.

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Можливості для цього створені: доступ до міждержавних інтерконекторів продається на спільних аукціонах за єдиними для всієї Європи правилами", - додав він.

Економічна правда

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