Украина может получать миллиарды гривен от экспорта электроэнергии в Европу

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Экспорт электроэнергии в Европу может стать важной статьей получения прибыли для Украины. Потенциал торговли электроэнергией между Украиной и Европой измеряется миллиардами гривен.

Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Потенциал торговли электроэнергией между Украиной и Европой, потенциал нашей экспортной выручки измеряется в миллиардах гривен. И если мы будем продолжать экспортировать в таких объемах, как мы это делаем на сегодняшний день, то это будет существенной статьей нашего украинского экспорта в Европу", — сказал руководитель "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что у Украины уже есть опыт экспорта электроэнергии в Европу. После открытия экспорта в 2022 году Укрэнерго заработало для государства несколько миллиардов гривен.

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Сейчас "Укрэнерго" продолжает работать с европейскими коллегами по увеличению объемов экспорта украинской электроэнергии. Оператор энергосистемы делает это полноправным членом содружества европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E.

Напомним:

Ранее, Украина экспортировала рекордное количество электроэнергии - 13,39 ГВт-ч - в пять стран Европы: Словакию, Венгрию, Польшу, Румынию и Молдову.

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Европейское энергообъединение ENTSO-E решило с 1 марта увеличить максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС до 550 МВт в час.

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