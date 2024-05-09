До Туреччини та Бразилії збільшилися находження російського дизпального

Обсяги надходжень російських газойлів і дизпального у порти інших країн за тиждень 29 квітня – 5 травня збільшилися на 11% відносно попереднього тижня і становили 893 тис. тонн. Про це повідомляє галузеве видання Enkorr з почиланням на дані дослідження Консалтингової групи "А-95".

Найбільшими за обсягами країнами, куди надходили російські газойлі й дизпальне, були Туреччина, Бразилія й Гана. На них припадає 67% постачань.

Минулого тижня обсяги надходження російського дизпального й газойлю в турецькі порти збільшилися на 18%, до 326 тис. тонн (з 276 тисяч). Порти Гани імпортували 71 тисячу тонн російського дизпального, збільшивши цей показник на 51%.

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Надходження російських дистилятів у бразильські порти минулого тижня зросли на 24% й становили 203 тис. тонн (зі 164 тисяч). Усі вантажі було відправлено з балтійських портів.

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Російська нафтогазова промисловість стикається з нестачею робочої сили, оскільки мобілізація російської економіки на війну та демографічна криза загострює кризу кадрів.

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