Криптобіржа FTX пообіцяла повернути гроші майже всім клієнтам

Криптобіржа FTX заявила, що поверне гроші майже всім клієнтам, які постраждали від краху платформи у листопаді 2022 року.

Про це пише The Verge.

Зазначається, що після продажу своїх активів біржа отримала 16,3 млрд дол, а її борг клієнтам становить 11 млрд дол. Щойно суд схвалить план, FTX почне розподіляти кошти протягом 60 днів, заявив головний фахівець із реструктуризації FTX Джон Рей III.

На початку 2024 року юристи криптобіржі заявили, що очікують, що клієнти "в кінцевому підсумку отримають повну виплату". Але The Verge зазначає, що клієнти отримають виплати відповідно до вартості їхніх активів на момент краху FTX.

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"Це означає, що деякі кредитори вважають себе обдуреними - адже вони отримують назад долари, а не цифрові активи", - пише видання.

"Насправді я отримаю назад тільки 25% своїх біткоїнів, і це відбуватиметься протягом багатьох років", - розповів Bloomberg член комітету незабезпечених кредиторів FTX Аруш Сехгал. Агентство зазначає, що відразу після банкрутства FTX біткоїн піднявся до рівня вище 62 тис дол порівняно з 16 тис дол до цього.

За даними Bloomberg, FTX виграла від сильного ралі криптовалют і отримала кошти, зокрема, за рахунок позабіржових продажів токенів SOL, паїв фонду Grayscale Bitcoin Trust. Крім того, вона продала десятки інших активів, включно з венчурними проєктами, як-от частка в компанії Anthropic, що займається розробкою штучного інтелекту.

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"За будь-якого банкрутства це просто неймовірний результат", - заявив головний виконавчий директор FTX Джон Рей, який очолив компанію після її краху.

Криптобіржа FTX, яку на початку 2022 року оцінювали в 32 млрд дол, зазнала краху на початку листопада того ж року. Її засновник Сем Бенкман-Фрід 11 листопада пішов із посади керівника біржі.

Джерела Reuters повідомляли, що Бенкман-Фрід таємно перевів 10 млрд дол клієнтських коштів із FTX в Alameda Research, після чого істотна частина суми зникла.

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Нагадаємо:

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX подала в суд на свого засновника Сема Бенкмана-Фріда та трьох інших колишніх керівників біржі, щоб повернути понад 1 млрд дол, які вони, ймовірно, незаконно привласнили у місяці, що передували краху біржі минулого року.

Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, був заарештований 12 грудня 2022 року на Багамських островах після пред’явлення звинувачень прокуратурою США.

Бенкмана-Фріда американські регулятори звинуватили в здійсненні багаторічної схеми обману інвесторів.

У серпні 2023 року його відправили до в'язниці після того, як суддя скасував його заставу, визнавши, що обвинувачений засновник збанкрутілої криптовалютної біржі FTX щонайменше двічі маніпулював свідками.

У листопада 2023 року Бенкмана-Фріда визнали винним у семи пунктах звинувачення в шахрайстві та змові після того. Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожним із найсерйозніших звинувачень. Суддя призначив дату винесення вироку в березні.

Окружний суддя США виніс вирок у справі засновника криптобіржі FTX Сема Бенкман-Фріда за звинуваченням у шахрайстві із крадіжкою 8 млрд дол у клієнтів біржі, засудивши його до 25 років в'язниці.

Економічна правда