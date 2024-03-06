Внаслідок нічної дронової атаки без електрики залишається понад 2500 споживачів

Вночі 6 березня російські окупанти здійснили дронові атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атак постраждали об'єкти в Хмельницькій та Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У Хмельницькій області через атаку було знеструмлено 30 населених пунктів, без електропостачання залишалося 14 425 споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок залишаються знеструмленими 7 населених пунктів області (2 506 споживачів).

В Одеській області через бойові дії знеструмлено 234 споживачі. Ремонтні бригади планують відновити енергоживлення протягом дня.

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За повідомленням НЕК "Укренерго", нічна атака не завдала критичних наслідків для роботи енергосистеми.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 398 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Також залишаються знеструмленими споживачі в окремих районах Донецької, Запорізької, Сумської, Херсонської областей.