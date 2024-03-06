Внаслідок нічної дронової атаки без електрики залишається понад 2500 споживачів
Вночі 6 березня російські окупанти здійснили дронові атаки по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок атак постраждали об'єкти в Хмельницькій та Одеській областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У Хмельницькій області через атаку було знеструмлено 30 населених пунктів, без електропостачання залишалося 14 425 споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок залишаються знеструмленими 7 населених пунктів області (2 506 споживачів).
В Одеській області через бойові дії знеструмлено 234 споживачі. Ремонтні бригади планують відновити енергоживлення протягом дня.
За повідомленням НЕК "Укренерго", нічна атака не завдала критичних наслідків для роботи енергосистеми.
Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 398 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Також залишаються знеструмленими споживачі в окремих районах Донецької, Запорізької, Сумської, Херсонської областей.