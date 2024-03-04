У понеділок Україна експортує рекордну кількість електрики до 5 країн

У понеділок Україна запланувала експортувати рекордні 13 гігаватів електрики до інших країн. Купуватимуть електроенергію Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія та Молдова.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Сьогодні протягом доби заплановано поставити на експорт рекордний обсяг електроенергії - 13 264 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 716 МВт. Українська електроенергія буде експортована до 5 країн: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що експорт електроенергії з України до інших країн здійснюється виключно при умові відсутності дефіциту в енергосистемі.

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Імпорт електроенергії запланований незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 132 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 62 МВт.

Нагадаємо:

Для проходження зимового періоду без застосування графіків відключень Україна залучала рекордний обсяг аварійної допомоги з ЄС.

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Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.

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