Рада врегулювала оформлення паспортів за кордоном через ДП "Документ"

Верховна Рада закріпила на законодавчому рівні можливість оформлення паспорта за кордоном через держпідприємство "Документ".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №11017 підтримали 236 народних депутатів.

Закон закріплює можливість одночасно оформити (зокрема замість втраченого або викраденого), обміняти паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

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Крім цього, встановлюється безстроковий термін дії паспорта громадянина України у формі картки для осіб, які досягли 65 років.

Передбачено, що термінове оформлення та обмін паспорта здійснюється до 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (раніше було до 10 робочих днів).

Також документ усуває основні неузгодженості у законодавстві, пов’язані із зниженням віку (з 16 до 14 років) для оформлення паспорта громадянина України та із оформленням і видачею паспорта для виїзду за кордон особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

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Нагадаємо:

У закордонних підрозділах ДП "Документ" у тестовому режимі відновили видачу готових документів, яка призупинялась з технічних причин.