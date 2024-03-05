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Україна протягом доби експортуватиме нову, рекордну кількість електрики до Європи

Вівторок, 5 березня 2024, 12:40 - Артур Крижний

Україна планує експортувати рекордну кількість електроенергії - 13,39 гігавата - до п'яти країн Європи: Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови. У понеділок показник експорту становив 13,2 гігавата. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Запланований обсяг експорту на 5 березня становить 13 393 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 726 МВт.

Імпорт електроенергії запланований дуже незначним обсягом у вечірні години зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 76 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 37 МВт.

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Нагадаємо:

У понеділок Україна планувала експортувати рекордні 13 гігаватів електрики до інших країн. Купуватимуть електроенергію Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія та Молдова.

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E вирішило з 1 березня збільшити максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС до 550 МВт на годину.

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Укренерго електроенергія експорт
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