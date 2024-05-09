Новини 9 травня: Рада звільнила двох міністрів, енергетики вивели з експлуатації дві ГЕС

Про звільнення міністрів. Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Згодом, Парламент звільнив Миколу Сольського з посади з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Про гідроенергетику. Внаслідок ранкових обстрілів 8 травня значних пошкоджень зазнали й об'єкти гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

Про Жеваго. ДБР повідомило нову підозру мільярдеру Костянтину Жеваго та його трьом спільникам у справі виведення 519 млн грн з банку "Фінанси та Кредит".

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Про Коломойського. Печерський райсуд Києва 9 травня обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста Сергія Карпенка. За рішенням суду олігарх перебуватиме під вартою до 7 липня без права на заставу.

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