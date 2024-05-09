Україна вже отримала від Швеції 45 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала близько 45 млн євро прямої бюджетної підтримки від Швеції.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Підтримка та солідарність уряду Швеції з перших днів повномасштабного вторгнення були надзвичайно важливими для України. Це стосується і фінансової, і військової, і гуманітарної допомоги.

Переконаний, що подальший розвиток нашого партнерства сприятиме посиленню фінансової стійкості та підтриманню макроекономічної стабільності України, а досвід Швеції у процесі євроінтеграції стане значним внеском у шлях України до ЄС", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з шведськими депутатами.

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За даними Кільського інституту світової економіки, від початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надала Україні військову, гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму понад 3,2 млрд євро.

Також Швеція неодноразово підтримувала питання, що стосуються фінансової допомоги для України в інституціях ЄС, додали в Мінфіні.

Нагадаємо:

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Уряд Швеції доручив Збройним силам країни здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.

Економічна правда