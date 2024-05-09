Суд повернув державі водосховище та землю на Київщині вартістю 8 мільярдів
Київська обласна прокуратура через суд домоглася повернення державі Саливонківського водосховища та земельної ділянки під ним площею 220 га вартістю понад 8 млрд грн.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Суд погодився із твердженням прокуратури, що водосховище та земельну ділянку незаконно використовували для рибогосподарської діяльності.
Промисловий вилов та вирощування риби здійснювались у водоймі без отримання правовстановлюючих документів, що заборонено законом, додали в прокуратурі.
"Законом не передбачено можливість використання водних біоресурсів без отримання права на водні об’єкти та земельні ділянки під ними.
З цих підстав прокуратура звернулась до суду з позовом, який Господарський суд Київської області задовольнив в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда