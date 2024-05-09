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НАБУ і САП викрили розтрату понад 8 мільйонів Держрезерву

Четвер, 9 травня 2024, 17:41 - Анастасія Дячкіна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили розтрату коштів ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів" Державного агентства резерву України.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ. 

У жовтні 2018 року директор ДП "Чортківський комбінат хлібопродуктів" за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2 400 тонн зерна кукурудзи, йдеться у повідомленні.

На підставі цього хлібокомбінат сплатив 8,3 млн грн як частину вартості продукції. Втім жодної тонни зерна він так і не отримав.

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9 травня 2024 року про підозру повідомили колишньому директору ДП "ЧКХ", начальнику дільниці ДП "ЧКХ" та голові фермерського господарства. 

Нагадаємо: 

НАБУ та САП викрили дії з мінімізації митних платежів за "сірим" імпортом у Чернівецькій області, що завдало збитків митниці у 290 мільйонів гривень.

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НАБУ фінанси Держрезерв
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