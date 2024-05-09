З експлуатації вивели дві гідроелектростанції – "Укргідроенерго"

Внаслідок ранкових обстрілів 8 травня значних пошкоджень зазнали й об'єкти гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час останньої атаки 8 травня було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Зараз виведено з експлуатації.

Нагадаємо:

Ворог 8 травня атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

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Диспетчерський центр "Укренерго" був вимушений обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Після масованої атаки РФ по енергоінфраструктурі України 8 травня втрата генерації електроенергії є досить суттєвою - імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит в енергосистемі.