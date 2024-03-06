Фонд гарантування провів 27 аукціонів з продажу банківських активів на майже 180 мільйонів

Так, 92% цієї суми – 164,2 млн грн – становив продаж прав вимоги за кредитними договорами, які перебували на балансі банків, що ліквідуються.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом лютого у системі "Prozorro" відбулося 27 аукціонів з продажу активів 6 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала понад 178,7 млн грн.

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

Реклама:

АТ "МР БАНК" – 126,5 млн грн;

АТ "МЕГАБАНК" – 18,9 млн грн;

АТ "АЙБОКС БАНК" – 15,7 млн грн;

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" ­– 15,1 млн грн;

АТ "БАНК СІЧ" – 2,4 млн грн;

АТ "АКБ "КОНКОРД" - майже 0,3 млн грн.

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за лютий, отримано оплату за 16 лотів на суму 160,7 млн грн. Кошти за 11 лотів, на суму 18,0 млн грн, поки очікуються.

Нагадаємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про продаж активів 11 банків, що ліквідуються, на загальну суму 1,4 мільярда гривень.

Реклама: