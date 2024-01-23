Торік Фонд гарантування продав активи банків, що ліквідуються, на понад 5 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб торік отримав 5,2 мільярда гривень від реалізації активів банків, що ліквідуються.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Загалом надходження до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, за минулий рік становили 7,17 млрд грн. З них:

5,21 млрд грн отримано від реалізації активів цих банків;

919,1 млн грн – від погашення кредитів;

443,8 млн грн – від погашення цінних паперів;

127,7 млн грн – від оренди майна;

472,8 млн грн – з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

У Фонді наголосили, що 7,17 млрд грн – це максимальний показник надходжень за останні 4 роки та у півтора рази перевищує надходження у 2022 році.

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Фінансовий директор ФГВФО Олена Нужненко зазначила, що торік в рази зросла сума надходжень саме від реалізації майна банків.

"Якщо за 2022-й реалізація майна принесла 1 511,3 млн грн, практично стільки ж, як і погашення цінних паперів, то станом на 1 січня 2024-го від реалізації активів було отримано 5 211,5 млн грн, що суттєво перевищує показники надходжень за іншими статтями. Надходження від погашення кредитів в свою чергу зросли майже удвічі за минулий рік. Цей показник забезпечений оновленням умов погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду", – пояснила вона.

Лідерами за сумою надходжень у 2023 році стали:

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АТ "МР БАНК" – 2 481,4 млн грн;

АТ "Промінвестбанк" – 1 588,3 млн грн;

АТ "МЕГАБАНК" – 587,2 млн грн;

АТ "АКБ "КОНКОРД" – 515,8 млн грн;

ПАТ "ЗЛАТОБАНК" – 486,1 млн грн.

За грудень надходження до банків в управлінні Фонду склали 146,6 млн грн. Майже половину цієї суми – 76 млн становило погашення кредитів.

Нагадуємо:

Національний банк за 2023 рік одержав 938,3 мільйона гривень на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.