Торік Фонд гарантування продав активи банків, що ліквідуються, на понад 5 мільярдів
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб торік отримав 5,2 мільярда гривень від реалізації активів банків, що ліквідуються.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Загалом надходження до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, за минулий рік становили 7,17 млрд грн. З них:
- 5,21 млрд грн отримано від реалізації активів цих банків;
- 919,1 млн грн – від погашення кредитів;
- 443,8 млн грн – від погашення цінних паперів;
- 127,7 млн грн – від оренди майна;
- 472,8 млн грн – з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).
У Фонді наголосили, що 7,17 млрд грн – це максимальний показник надходжень за останні 4 роки та у півтора рази перевищує надходження у 2022 році.
Фінансовий директор ФГВФО Олена Нужненко зазначила, що торік в рази зросла сума надходжень саме від реалізації майна банків.
"Якщо за 2022-й реалізація майна принесла 1 511,3 млн грн, практично стільки ж, як і погашення цінних паперів, то станом на 1 січня 2024-го від реалізації активів було отримано 5 211,5 млн грн, що суттєво перевищує показники надходжень за іншими статтями. Надходження від погашення кредитів в свою чергу зросли майже удвічі за минулий рік. Цей показник забезпечений оновленням умов погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду", – пояснила вона.
Лідерами за сумою надходжень у 2023 році стали:
- АТ "МР БАНК" – 2 481,4 млн грн;
- АТ "Промінвестбанк" – 1 588,3 млн грн;
- АТ "МЕГАБАНК" – 587,2 млн грн;
- АТ "АКБ "КОНКОРД" – 515,8 млн грн;
- ПАТ "ЗЛАТОБАНК" – 486,1 млн грн.
За грудень надходження до банків в управлінні Фонду склали 146,6 млн грн. Майже половину цієї суми – 76 млн становило погашення кредитів.
Нагадуємо:
Національний банк за 2023 рік одержав 938,3 мільйона гривень на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.