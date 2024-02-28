Не лише гарантування вкладів, а й 45 мільярдів державі

Майже 45 млрд грн перерахував державі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з початку повномасштабної війни. При цьому всі зобов’язання перед вкладниками банків виконувались у повному обсязі.

Близько 60% коштів, переданих державі за 2 роки, – це гроші російських Промінвестбанку та МР Банку, які працювали в Україні до російського повномасштабного вторгнення і були ліквідовані за рішеннями регулятора у перший день великої війни.

Решта – анульовані борги українських держпідприємств перед росбанками (16,4 млрд грн), припинення зобов’язань держави за ОВДП (1,1 млрд грн), погашення банками, що ліквідуються, кредиторських вимог податкової та держпідприємств (834 млн грн), а також майно, передане у різний спосіб Силам Оборони (637 млн грн).

Ще 22,7 млрд грн коштів Фонду ми інвестували у державні цінні папери на первинному ринку (на початок 2024 р). Це не менш важливий фактор підтримки держбюджету у часи, коли значна частка ресурсів країни спрямовується на захист від російської збройної агресії.

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Гроші російських банків – в український бюджет

Рішення регулятора про ліквідацію двох банків з російським капіталом стало не лише питанням національної безпеки та справедливості, а й питанням економічної доцільності. У рамках санкційної політики Фонд:

- передав Державі Україна в особі ДП "Національний фонд інвестицій України" 99,8% акцій ПАТ "ПІБ", що належали Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" та 100% акцій АТ "МР БАНК", що належали ПАТ "Сбєрбанк Росії";

- замінив російських кредиторів обох банків на нового кредитора 9 черги: ДП "Національний фонд інвестицій України" - на понад 900 млн грн у ПРОМІНВЕСТБАНКу та на 15,0 млрд грн – у МР БАНКу (у яких, відповідно, виступали кредиторами ВЭБ.РФ та ПАТ "Сбєрбанк Росії").

- перерахував 26 млрд грн в гривневому еквіваленті до спецфонду Держбюджету. Більша частка цієї суми (17 млрд грн) – це безпосереднє перерахування коштів, решта - анулювання зобов’язань держави за ОВДП та перерахування коштів від погашення цих цінних паперів.

- припинив заборгованість українських держпідприємств перед росбанками на майже 16,5 млрд грн

Нині триває робота над зняттям арешту з кореспондентського рахунку ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" в одному з американських банків. Потенційно це – ще 1,5 млрд грн для України.

Ще один російський актив, переданий державі за участі Фонду гарантування, – системно важливий "СЕНС БАНК". Рішення про його виведення ухвалив НБУ 20 липня 2023 р, з 21 липня Фонд запровадив у банку тимчасову адміністрацію, а договір про продаж 100% акцій державі було підписано 22 липня за результатом злагодженої співпраці з Національним банком та Міністерством фінансів України.

Тобто усі процедури у межах тимчасової адміністрації Фонд здійснив за 2 дні замість трьох, передбачених законодавством, і АТ "СЕНС БАНК" - банк з більш як 78,5 млрд грн активів та понад 70,2 млрд грн зобов’язань - передано державі достроково, без відтоку клієнтів. Навпаки, сума вкладів у банку лише за перший день тимчасової адміністрації зросла на 330 млн грн.

Податки – в економіку

Не зупиняються під час війни і розрахунки з кредиторами банків, що виводяться з ринку. За ці 2 роки банки під управлінням Фонду перерахували кредиторам близько 13 млрд грн.

Серед таких кредиторів, зокрема, - Державна податкова служба, включена до 8 черги кредиторських вимог.

Понад 7 мільярдів гривень вимог було нараховано за підсумком податкової перевірки за результатами діяльності банків АЙБОКС та КОНКОРД до прийняття рішення регулятора про їхню ліквідацію.

Більш як півмільярда гривень з заборгованості АЙБОКСу уже перераховано ДПС. Перевірки банків тривають.

Майно для війська

Крім фінансових перерахувань до держбюджету, за ці 2 роки Фонд та банки під його управлінням передали безпосередньо військовим формуванням за їх зверненням майже на 700 млн грн майна.

Це, переважно, – транспорт, нерухомість, оргтехніка, що передавались Силам Оборони у безоплатне користування або за процедурою відчуження.

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Водночас, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зумів знайти баланс між підтримкою держави у часи військової загрози та виконанням усіх зобов’язань, які на нього покладає закон.

Зокрема, за час повномасштабної війни не просто не припинялось і не обмежувалось виконання жодної з основних функцій Фонду, а й нарощувались усі показники.

Виплати вкладникам ні на день не були затримані ні у банках, що уже ліквідувались на початок повномасштабної війни, ні у тих, які регулятор передав під управління Фонду уже після 24 лютого і на які поширились стовідсоткові гарантії за оновленим у квітні 2022 року законодавством, – це АЙБОКС, ФОРВАРД, МЕГАБАНК, СІЧ, КОНКОРД та УКРБУДІНВЕСТБАНК.

Тож за підсумком майже двох років повномасштабної війни вкладники банків, що виводяться з ринку, отримали від Фонду близько 9 млрд грн.

Причому, для спрощення процедури виплат вкладникам у перші ж місяці війни Фонд запровадив систему дистанційних виплат, а у 2023 р. отримати гарантовані виплати стало можливо через "Дію".

У роки банківської кризи 2014-16 рр своєчасна і повна виплата Фондом гарантій за вкладами допомогла втримати банківську систему. Під час повномасштабної війни Фонд гарантування вкладів і далі залишається однією з найважливіших опор банківської системи.

Завдяки запровадженню стовідсоткових гарантій на час дії воєнного стану сума вкладів населення у банках упродовж двох років повномасштабної війни постійно зростала і нині перевищує 1 трлн грн.