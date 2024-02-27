"Цього тижня (26 лютого – 1 березня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 11 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1,4 мільярда грн", - йдеться у повідомленні.
Фонд гарантування виставляє на продаж активи банків-банкрутів на майже 1,5 мільярда
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про продаж активів 11 банків, що ліквідуються, на загальну суму 1,4 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:
ПАТ "Банк Форвард" - 818,2 мільйона грн (з них 816,9 млн грн – права вимоги за кредитами, 1,3 млн грн – нерухомість, земельні ділянки та авто).
АТ "МЕГАБАНК" - 155,1 мільйона грн (з них 116,6 млн грн – нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи, 37,9 млн грн – права вимоги за кредитами, 600 тис. грн – дебіторська заборгованість).
ПАТ "Промінвестбанк" - 139,3 мільйона грн (з них 90,4 млн грн – нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи, 37,9 млн грн – права вимоги за кредитами, 11 млн грн – цінні папери).
АТ "АЙБОКС БАНК" - 106,8 мільйона грн (дебіторська заборгованість – 73,7 млн грн, права вимоги за кредитами – 31,4 млн грн, нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи – 1,6 млн грн).
АТ "АКБ "КОНКОРД" - 104,5 млн грн – права вимоги за кредитами.
АТ "МР БАНК" - 55,1 млн грн – нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи (включаючи колишній офіс банку в центрі Харкова). Аукціон буде проводитися 29 лютого.
ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ" - 9,8 млн грн – нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи.
ПАТ "ЗЛАТОБАНК" - 8,3 млн грн – права вимоги за кредитами.
АТ "БАНК СІЧ" - 2,7 млн грн – права вимоги за кредитами.
АТ "УКРБУДІНВЕСТ" - 1,3 млн грн – нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи.
ПУАТ "ФІДОБАНК" - 40 млн грн – цінні папери.
Кошти від продажу активів спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.