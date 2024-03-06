Фонд гарантирования провел 27 аукционов по продаже банковских активов почти на 180 миллионов

В феврале в системе "Prozorro" состоялось 27 аукционов по продаже активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма успешных торгов составила более 178,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Так, 92% этой суммы – 164,2 млн грн – составила продажа прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

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АО "МР БАНК" – 126,5 млн грн;

АО "МЕГАБАНК" – 18,9 млн грн;

АО "АЙБОКС БАНК" – 15,7 млн грн;

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" – 15,1 млн грн;

АО "БАНК СИЧ" – 2,4 млн грн;

АО "АКБ "КОНКОРД" – почти 0,3 млн грн.

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за февраль, получена оплата за 16 лотов на сумму 160,7 млн грн. Средства за 11 лотов, на сумму 18 млн грн, пока ожидаются.

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о продаже активов 11 ликвидируемых банков на общую сумму 1,4 миллиарда гривен.

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