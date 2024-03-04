Польща виступає за спільну заборону імпорту агропродукції з РФ та Білорусі в Євросоюз

Польський уряд вважає, що ЄС має ухвалити спільне рішення про заборону імпорту російського і білоруського зерна.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції у Вільнюсі, передає Інтерфакс-Україна.

"Я переконаний, що спільне європейське рішення буде набагато ефективнішим, ніж рішення, ухвалені окремими країнами. (...) Я б хотів, щоб ми разом, як ЄС, ухвалили рішення про санкції щодо російської та білоруської сільськогосподарської продукції", - сказав він.

Туск додав, що вже 4 березня глава польського парламенту ініціює ухвалення рішення про санкції проти сільськогосподарської продукції з РФ і Білорусі.

Реклама:

"Сьогодні я звернуся до маршалка Сейму Польщі щодо рішення Сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції", - заявив очільник польського уряду.

Він вважає, що посилення санкцій важливе для гарантування безпеки сільськогосподарського ринку Польщі та Європи загалом.

Більше читайте у статті ЕП: На кордоні з Україною – висипають зерно, а з Білоруссю – вільний трафік. Як Польща купує російську агропродукцію

Реклама:

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.