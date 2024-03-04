Окупанти вивезли із ЗАЕС останніх працівників "Енергоатома" – Котін

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС не залишилося персоналу "Енергоатома".

Про це під час заходу, присвяченому другим роковинам окупації ЗАЕС, що сталася 4 березня 2022 року, заявив в.о. голови правління компанії Петро Котін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Там уже немає нашого досвідченого персоналу. Протягом лютого окупанти вивели останніх наших людей, які зберігали вірність Україні та гарантували безпеку на станції", - сказав Котін.

За його словами, ще на початку року на АЕС перебували 360 працівників компанії, нині доступ до станції їм закрито.

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За інформацією "Енергоатома", 60% начальників змін енергоблоків (40 осіб) залишили тимчасово окуповану територію, із 12% (8 осіб) Україна розірвала трудові відносини, 14% (9 осіб) росіяни заблокували перепустки й не допускають до робочих місць через відмову підписувати з ними контракти, ще така сама кількість робочих місць залишається вакантною.

"Тобто у них наразі залишилося тільки вісім начальників змін - людей, які безпосередньо відповідають за ядерну та радіаційну безпеку", - зазначив Котін.

Він підкреслив, що тепер на ЗАЕС російський персонал, але він не може надійно експлуатувати станцію.

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"Атомні блоки на ЗАЕС пройшли модернізацію, проєкти суттєво відрізняються від російських, й експлуатувати їх російський персонал, який не пройшов ліцензування відповідно до українського законодавства, надійно не може.

Крім того, там набрано персонал із довколишніх міст, селищ, який взагалі не розуміє, що таке атомна станція - вони її здалека бачили", - заявив голова "Енергоатома".

За даними компанії, на початок 2022 року на станції працювали майже 9 тис працівників.

Нагадуємо:

Гендиретор Міжнародного агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 5 березня зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним, у ході якої, зокрема, планує дізнатися його бачення щодо подальшої роботи та забезпечення безпеки Запорізької АЕС.

Термін придатності ядерного палива, яке використовується в реакторах ЗАЕС, скоро сплине. Проблема ускладнюється тим, що його нікому замінити у разі необхідності.

Економічна правда