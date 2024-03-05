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В Белгородской области пылает нефтебаза после атаки дрона. Источник говорит, что это операция ГУР

Вторник, 5 марта 2024, 10:53 - Украинская правда 
 
ФОТО ИЗ АНОНИМНЫХ TELEGRAM-КАНАЛОВ

В Белгородской области России утром беспилотник атаковал нефтебазу, в результате чего вспыхнули три ее резервуара. Источник УП в разведке заявляет, что это была операция ГУР МОУ.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, Telegram-каналы Mash и 112, губернатор Курской области Роман СтаровойтРИА Новости со ссылкой на экстренные службы РФ и МЧС России, УП со ссылкой на источник в ГУР

Прямая речь губернатора: "ЧП в Губкинском городском округе. После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте".

Детали: Российские Telegram-каналы утверждают, что дрон атаковал нефтебазу АО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгое.

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По информации Mash, атака произошла в 8:50 утра, и сейчас на территории нефтебазы горят два резервуара. По данным 112, горит один резервуар. Оба Telegram-канала пишут, что пожар продолжается. 

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела железнодорожной станции Глушково произошел пожар и обесточивание. По его словам, возгорание уже потушили. Повреждены линии электропередачи. Он добавил, что в результате атаки станция Глушково и село Кульбаки осталась без электроснабжения.

Обновлено: РИА Новости со ссылкой на экстренные службы РФ сообщают, что горят три резервуара нефтебазы под Белгородом. В то же время, как отмечает агенство, в российском МЧС подтвердили повреждение одного резервуара. Там утверждают, что угрозы распространения огня нет.

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Источник УП в разведке подтвердил поражение и заявляет, что атака на нефтебазу - операция ГУР МОУ. Нефтебаза используется в военных целях.

Что предшествовало: 

  • Последний раз, как сообщают Telegram-каналы, объект атаковали 15 февраля. 

Украинская правда 

Россия нефть
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