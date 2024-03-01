Росію виключили з Дунайської комісії – Кулеба

Росію виключили з Дунайської комісії, яка була створена в межах конвенції про режим судноплавства на річці Дунай.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує посилюватися. Дунайська комісія, одна з найстаріших міжнародних організацій у світі, на своїй 100-й ювілейній сесії минулого грудня, під час першого українського головування, вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією", – зазначив Кулеба.

За словами міністра, РФ мала час до 29 лютого самостійно вийти з організації, однак вона цього не зробила. Відповідно з 1 березня країни-члени Дунайської комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед РФ згідно з установчою Белградською конвенцією.

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Крім того, комісія вперше в історії наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в організації у березні 2022 року.

Міністр також закликав всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів і вигнати Росію.

Нагадаємо:

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Раніше Дунайська комісія вирішила позбавити Росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні.

Дунайська комісія — це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо.

Після виключення Росії, до комісії входитимуть Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.