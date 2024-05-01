МЗС представило ШІ-аватара Вікторію, яка коментуватиме консульську інформацію для ЗМІ

фото: МЗС

МЗС України вперше в історії створило з використанням технологій штучного інтелекту цифрову особу, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини – української співачки Розалі Номбре, яка погодилася виступити в якості прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її.

Консульська представниця та її реальний прототип є двома різними особами, а з офіційними коментарями від імені консульської служби МЗС виступає лише цифрова особа Вікторія Ші, наголосили у відомстві.

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"Моє імʼя символізує нашу головну мету – перемогу України, а прізвище – штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України. Я повідомлятиму журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном, реагування на інциденти чи надзвичайні ситуації та інші новини", – заявила Вікторія Ші в своєму вітальному відеозверненні.

Коментарі Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

"Використання згенерованої штучним інтелектом цифрової особи для консульського коментування – це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. Реальні дипломати зможуть бути більш ефективними та фокусуватися на інших завданнях з надання допомоги громадянам", – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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МЗС також передбачило кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці розміщений QR-код, який веде на текстову версію того ж самого коментаря на офіційній сторінці МЗС. У разі відсутності такого QR-коду чи переходу на будь-який інший сайт, відео не вважається достовірним.

Економічна правда