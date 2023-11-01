Мережа магазинів одягу H&M повернеться в Україну вже в листопаді

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Шведська мережа магазинів одягу H&M остаточно підтвердила відновлення роботи в Україні вже в листопаді цього року.

Про це у коментарі The Village Україна розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року", – кажуть у МЗС.

Глава відомства наголосив, що повернення міжнародних гігантів, таких як H&M, IKEA та інші – одна з цілей української дипломатії сьогодні та одне з найочікуваніших рішень для українців.

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Перемовини з провідними міжнародними брендами про їхнє повернення до України систематично ведуться із травня 2022 року.

"Ми підтримуємо постійний контакт з IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Як один із найбільш успішних результатів можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s. Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям. Робота з повернення ІКЕА активно триває, і я розраховую, що за цим напрямом скоро також будуть хороші новини", – розповів Кулеба.

У H&M поки не коментують, які саме магазини відкриють першими. Щодо товарів, які будуть представлені в Україні після відкриття, представники H&M кажуть, що працюють над тим, щоби запропонувати клієнтам такий самий досвід покупок, яким він був і до тимчасового закриття магазинів.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ритейлер H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада – на початку грудня цього року.

За даними джерел NV Бізнес, мережа готова відкрити шість магазинів, які розташовані у київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.

Шведська компанія Hennes&Mauritz AB (H&M) відкрила перший магазин в Україні 2018 року. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок: п'ять – у Києві, по одній - в Одесі, Харкові та Львові.





