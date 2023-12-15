Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
Дунайська комісія вирішила позбавити Росію права членства через її удари ракетами та дронами по Нижньому Дунаю в Україні.
Таке рішення Комісія ухвалила на 100-му ювілейному засіданні під українським президентством, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Росія має вийти з організації до 29 лютого 2024 року, а якщо вона цього не зробить — члени Комісії не визнаватимуть свої зобовʼязання перед РФ за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.
Це рішення — відповідь на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.
Також воно ґрунтується на рішенні Комісії, прийнятому 17 березня 2022 року, відхилити російські повноваження, заборонити росіянам участь у всіх зустрічах та виключити їх зі складу секретаріату Комісії.
Нагадуємо:
Дунайська комісія — це міжнародна міжурядова організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї, яку підписали в Белграді 18 серпня 1948 року. Її головні цілі: розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден, економічних і культурних звʼязків тощо.
Після виключення Росії, до комісії входитимуть Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія.
Як відомо, протягом листопада-грудня:
- Росію виключили з ради Міжнародної морської організації.
- Представника Росії не обрали до Міжнародного суду ООН.
- Росія стала країною, яку вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
- Росію вперше не обрали до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї.