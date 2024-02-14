Всі розділи
Укр / Рус

Ізраїль відкрив ринок для українських виробників кормового борошна та жирів 

Середа, 14 лютого 2024, 11:06 - Ігор Пилипів

Українські виробники зможуть експортувати кормове борошно та кормові жири до Ізраїлю, відповідні сертифікати погодили компетентні органи двох країн. 

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що Україна та Ізраїль погодили ветеринарний сертифікат для супроводу борошна з птиці/пір’я/рибного борошна та ветеринарний сертифікат для супроводу олій та жирів для годування тварин.

Відкриття ринків стало можливим завдяки спільній роботі фахівців Держпродспоживслужби та дипломатів МЗС України.

Реклама:

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в рамках української платформи Nazovni з січня 2023 до лютого 2024 року було опрацьовано 84 заявки експортерів на вихід на ізраїльський ринок.

"Наразі опрацьовуються 220 напрямків щодо відкриття ринків іноземних країн по товарних позиціях: м'ясо, молочна продукція, рибна продукція, продукти бджільництва та інші", - підкреслив Голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.

Нагадаємо:

Реклама:

Держпродспоживслужба у співпраці з МЗС погодила з Міністерством сільського господарства та розвитку села Албаніх форму міжнародного ветеринарного сертифікату для термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною.

МЗС Ізраїль експорт виробництво
Реклама:
Матеріали за темою
Мережа магазинів одягу H&M повернеться в Україну вже в листопаді 1 листопада 2023, 20:05
МЗС працює над поверненням Ikea, H&M і Zara в Україну – Кулеба 15 жовтня 2023, 19:00
МЗС засудило продовження торговельних обмежень на імпорт агропродукції з України 26 серпня 2023, 15:03
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті