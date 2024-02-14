Ізраїль відкрив ринок для українських виробників кормового борошна та жирів
Українські виробники зможуть експортувати кормове борошно та кормові жири до Ізраїлю, відповідні сертифікати погодили компетентні органи двох країн.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Зазначається, що Україна та Ізраїль погодили ветеринарний сертифікат для супроводу борошна з птиці/пір’я/рибного борошна та ветеринарний сертифікат для супроводу олій та жирів для годування тварин.
Відкриття ринків стало можливим завдяки спільній роботі фахівців Держпродспоживслужби та дипломатів МЗС України.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в рамках української платформи Nazovni з січня 2023 до лютого 2024 року було опрацьовано 84 заявки експортерів на вихід на ізраїльський ринок.
"Наразі опрацьовуються 220 напрямків щодо відкриття ринків іноземних країн по товарних позиціях: м'ясо, молочна продукція, рибна продукція, продукти бджільництва та інші", - підкреслив Голова Держпродспоживслужба Сергій Ткачук.
Нагадаємо:
Держпродспоживслужба у співпраці з МЗС погодила з Міністерством сільського господарства та розвитку села Албаніх форму міжнародного ветеринарного сертифікату для термічно оброблених молочних продуктів, призначених для споживання людиною.