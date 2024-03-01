Россию исключили из Дунайской комиссии – Кулеба

Россию исключили из Дунайской комиссии, которая была создана в рамках конвенции о режиме судоходства на реке Дунай.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Международная изоляция государства-агрессора продолжает усиливаться. Дунайская комиссия, одна из старейших международных организаций в мире, на своей 100-й юбилейной сессии в прошлом декабре, во время первого украинского председательства, решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией", - отметил Кулеба.

По словам министра, РФ имела время до 29 февраля самостоятельно выйти из организации, однако она этого не сделала. Соответственно с 1 марта страны-члены Дунайской комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед РФ согласно учредительной Белградской конвенции.

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Кроме того, комиссия впервые в истории наложила штраф на Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в организации в марте 2022 года.

Министр также призвал все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию.

Напомним:

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Ранее Дунайская комиссия решила лишить Россию права членства из-за ее ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине.

Дунайская комиссия - это международная межправительственная организация, основанная Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, которую подписали в Белграде 18 августа 1948 года.

Ее главные цели: развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов, экономических и культурных связей и тому подобное.

После исключения России, в комиссию будут входить Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.