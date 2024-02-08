Disney купив частку акцій у розробника Fortnite за 1,5 мільярда доларів
The Walt Disney Company інвестує 1,5 мільярда доларів в Epic Games, компанію-розробника гри Fortnite та ігрового рушія Unreal Engine. Ця інвестиція робиться в рамках багаторічної угоди, спрямованої на створення нового ігрового та розважального всесвіту.
Про це повідомила пресслужба The Walt Disney Company.
"Disney також інвестує 1,5 мільярда доларів в акції Epic Games. Транзакція підлягає стандартним умовам закриття, включаючи отримання дозволів регуляторних органів", – йдеться у релізі.
Згідно із заявою, в рамках співпраці компанії працюватимуть над створенням власного "ігрового та розважального всесвіту". Нова платформа працюватиме на основі Unreal Engine.
"Новий всесвіт запропонує користувачам безліч можливостей грати, дивитися відео, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями Disney, Pixar, Marvel, "Зоряних воєн", "Аватара" та інших", – повідомили в компанії.
Epic Games - це американська компанія, яка розробляє і публікує відеоігри та програмне забезпечення. Компанія відома популярною онлайн-грою Fortnite, серією шутерів Unreal Tournament та Gears of War.
Економічна правда