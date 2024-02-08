Disney купив частку акцій у розробника Fortnite за 1,5 мільярда доларів

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The Walt Disney Company інвестує 1,5 мільярда доларів в Epic Games, компанію-розробника гри Fortnite та ігрового рушія Unreal Engine. Ця інвестиція робиться в рамках багаторічної угоди, спрямованої на створення нового ігрового та розважального всесвіту.

Про це повідомила пресслужба The Walt Disney Company.

"Disney також інвестує 1,5 мільярда доларів в акції Epic Games. Транзакція підлягає стандартним умовам закриття, включаючи отримання дозволів регуляторних органів", – йдеться у релізі.

Згідно із заявою, в рамках співпраці компанії працюватимуть над створенням власного "ігрового та розважального всесвіту". Нова платформа працюватиме на основі Unreal Engine.

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"Новий всесвіт запропонує користувачам безліч можливостей грати, дивитися відео, робити покупки та взаємодіяти з контентом, персонажами та історіями Disney, Pixar, Marvel, "Зоряних воєн", "Аватара" та інших", – повідомили в компанії.

Epic Games - це американська компанія, яка розробляє і публікує відеоігри та програмне забезпечення. Компанія відома популярною онлайн-грою Fortnite, серією шутерів Unreal Tournament та Gears of War.

Економічна правда

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