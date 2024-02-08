Акції британського розробника Arm зросли на понад 30% на тлі попиту на ШІ-чипи

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Акції британського розробника процесорів Arm зросли більш ніж на 30% в середу на тлі того, що компанія зафіксувала вищі доходи від роялті та ліцензій на тлі попиту на ШІ.

Про це пише Reuters.

Зростання акцій Arm підняло її ринкову капіталізацію приблизно на 26 мільярдів доларів. Зараз Arm торгується на рівні 102,11 дол, що вдвічі більше, ніж ціна в 51 дол, встановлена ході первинного публічного розміщення акцій у вересні.

"Компанія унікальна тим, що постачає бібліотеку креслень для конкурентів у сфері виробництва мікросхем. Її мажоритарний власник SoftBank Group у 2016 році зробив ставку на те, що Arm може використати своє домінуюче становище в смартфонах, де вона займає центральне місце як в Apple, так і в пристроях на Android", - пише агентство.

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"Солідні доходи Arm і, що ще важливіше, їх надійні прогнози є хорошим знаком як для компанії, так і технологічної галузі в цілому", - сказав президент та головний аналітик TECHnalysis Research Боб ОʼДоннелл.

Керівники Arm заявили в середу, що стратегія розширення починає приносити свої плоди: клієнти переходять на центральні процесори на базі Arm на додаток до процесорів Nvidia у центрах обробки даних, які можуть підтримувати чат-ботів та інші функції штучного інтелекту.

Згідно з даними LSEG, середні значення прогнозів продажів і скоригованого прибутку Arm в четвертому кварталі становлять 875 млн дол і 30 центів на акцію відповідно, що перевищує оцінки в 780,3 млн дол і 21 цент на акцію.

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Компанія очікує, що дохід від ліцензування чипів, які забезпечують роботу штучного інтелекту в центрах обробки даних, телефонах і комп'ютерах, стане важливим фактором.

Зазначається, що Arm заробляє гроші двома способами: за допомогою ліцензійних угод на свою інтелектуальну власність та роялті, які стягуються за кожен проданий чип, що використовує її технологію.

При цьому роялті від новітньої архітектури чипів Armv9 від Arm, вбудованої в пристрої, що підтримують програми ШІ, тепер становлять 15% від загальних доходів компанії від роялті порівняно з 10% минулого кварталу.

Економічна правда