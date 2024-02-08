Disney купил долю акций у разработчика Fortnite за 1,5 миллиарда долларов

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The Walt Disney Company инвестирует 1,5 миллиарда долларов в Epic Games, компанию-разработчика игры Fortnite и игрового движка Unreal Engine. Эта инвестиция делается в рамках многолетнего соглашения, направленного на создание новой игровой и развлекательной вселенной.

Об этом сообщила пресс-служба The Walt Disney Company.

"Disney также инвестирует 1,5 млрд долларов в акции Epic Games. Транзакция подлежит стандартным условиям закрытия, включая получение разрешений регуляторных органов", – говорится в релизе.

Согласно заявлению, в рамках сотрудничества компании будут работать над созданием собственной "игровой и развлекательной вселенной". Новая платформа будет работать на базе Unreal Engine.

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"Новая вселенная предложит пользователям множество возможностей играть, смотреть видео, делать покупки и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями Disney, Pixar, Marvel, "Звездных войн", "Аватара" и других", – сообщили в компании.

Epic Games – это американская компания, которая разрабатывает и публикует видеоигры и программное обеспечение. Компания известна популярной онлайн-игрой Fortnite, серией шутеров Unreal Tournament и Gears of War.

Экономическая правда

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