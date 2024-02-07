Розробник програмного забезпечення SAP припиняє доступ до послуг російським клієнтам

Німецький розробник програмного забезпечення та надавач послуг консалтингу SAP попередила, що з 20 березня закриє доступ клієнтам із Росії до своїх хмарних послуг.

Про це пише російське видання РБК.

Зазначається, що це останній етап виходу компанії з країни, причому великі російські компанії продовжують користуватися її рішеннями.

Російська дочірня компанія SAP - САП СНД - відправила своїм клієнтам листи про те, що з 20 березня 2024 року SAP припинить доступ клієнтів із Росії до своїх хмарних послуг. Відповідне повідомлення вона отримала від материнської компанії у зв'язку з необхідністю виконання обов'язкових нею обмежень.

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У листі компанія просить користувачів до вказаної дати вивантажити дані з хмари SAP, щоб уникнути втрати. Також вона висловила готовність "без зволікання провести переговори про дострокове припинення договору на хмарні послуги".

SAP є найбільшим у світі постачальником програмних рішень для бізнесу: систем управління ресурсами підприємства (ERP), взаємовідносин з клієнтами (CRM), ланцюжками поставок (SCM) та інших.

Послугами SAP в Росії користувались близько 1,5 тисячі великих клієнтів: державні та фінансові організації, компанії у секторі торгівлі, логістики, промисловості. У тому числі "Російські залізниці", "Аерофлот", "Сбєрбанк", ВТБ , "Альфа-банк", X5 Group, "М.Відео-Ельдорадо", "Черкізово", майже всі нафтогазові, хімічні та металургійні компанії.

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SAP призупинила продаж своєї продукції в Росії та Білорусі одразу після великої війни, а у квітні 2022 року оголосила про рішення припинити роботу в Росії, де компанія працювала з 1992 року.

Економічна правда