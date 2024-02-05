Вимога МВФ: Раді рекомендували ухвалити законопроєкт про корпоративне управління держкомпаній

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт № 5593-д щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств.

Відповідне рішення члени профільного комітету ухвалили на засіданні 5 лютого, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

За словами нардепа, заступника голови економічного комітету ВР Олексія Мовчана, законопроєкт № 5593-д допоможе вирішити проблему, коли держава є неефективним власником державних підприємств.

За словами Мовчана, наявне сьогодні поєднання в одній особі функцій власника, управлінця та контролера є неефективним та містить багато корупційних ризиків.

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"Законопроєкт № 5593-д збільшить інвестиційну привабливість підприємств державного сектору. Комітет провів велику роботу щодо зняття всіх дискусійних моментів у законопроекті № 5593-д, але при цьому гармонізувавши його з принципам ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку)", - сказав він.

У Мінекономіки зазначили, що мета законопроєкту № 5593-д полягає в необхідності запровадити ефективну та прозору роботу держпідприємств.

За даними міністерства, станом на квітень 2023 року в управлінні центральних органів держвлади перебувало 3107 держпідприємств, із яких тільки 859 були працюючими, 433 - прибутковими. Водночас кожне третє визнавалось збитковим або було збитковим і виступало потенційним джерелом фіскальних ризиків, заявили у відомстві.

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"Чинниками, які стають на заваді ефективному функціонуванню держпідприємств, експерти називають відсутність затвердженої стратегії управління державною власністю та реальної незалежності членів наглядових рад, а також повільну корпоратизацію та низький рівень прозорості й підзвітності.

Законопроєкт № 5593-д унормовує багато питань, пов’язаних з діяльністю державних підприємств. Зокрема це стосується запровадження Політики державної власності, повноваження затвердження якої надаються уряду. При цьому Політика винагороди керівників та членів наглядових рад державних підприємств та Державна дивідендна політика будуть частинами Політики державної власності", - йдеться у повідомленні.

Згідно з законопроєктом, наглядові ради усіх ДП затверджуватимуть стратегічні плани розвитку, а також інвестиційні та фінансові плани.

При цьому фінансовий план державного комерційного підприємства повинен буде містити окремі фінансові показники у сферах рентабельності, ліквідності та платоспроможності, пов'язаних з формуванням державного бюджету, які включатимуться в листи очікування від власника, додали в Мінекономіки.

Також із ухваленнням законопроєкту зміниться процедура винагороди керівників ДП та членів наглядових рад. Політику винагороди, яка міститиме принципи та методологічні підходи, затверджуватиме уряд. На основі цих політик наглядові ради встановлюватимуть розмір винагороди керівників ДП, пояснили в міністерстві.

Також законопроєкт унормовує процедуру звільнення членів наглядових рад: якщо раніше їх звільнення могло відбуватись без формальних підстав, тепер запроваджується вичерпний перелік підстав для звільнення.

Нагадаємо:

У рамках програми розширеного фінансування (EFF) з МВФ українська влада взяла на себе зобов'язання посилити корпоративне управління держпідприємств.

Законопроєкт № 5593-д, відповідно до Меморандуму з МВФ у березні 2023 року, мав бути ухвалений до жовтня 2023 року.

Оновлений у грудні 2023 року Меморандум з МВФ передбачає, що цей законопроєкт має бути ухвалений на початку 2024 року.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 5593-д щодо корпоративного управління держпідприємств ще у липні 2021 року.

Економічна правда