"Укрексімбанк" визначив переможця конкурсу на посаду голови правління

Віктор Пономаренко фото: FinClub

Наглядова рада "Укрексімбанку" 3 травня 2024 року за результатами конкурсного відбору обрала Віктора Пономаренка переможцем конкурсу на посаду голови правління банку.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Зазначається, що Пономаренко розпочне роботу на посаді голови правління після погодження його кандидатури Нацбанком.

"Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких - у АТ "ПроКредитБанк", що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина). З 2012 року Віктор Пономаренко займав посаду голови правління АТ "ПроКредитБанк", - йдеться у повідомленні.

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Конкурсний відбір відбувся із залученням рекрутингової компанії Odgers Berndtson, додали у держбанку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що державний "Укрексімбанк" оголосив конкурс на посаду голови правління банку - нинішній голова Сергій Єрмаков продовжує працювати до вступу на посаду нового СЕО.

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Економічна правда