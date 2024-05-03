Bolt залучив 220 мільйонів євро кредиту для підготовки до IPO

bloomberg

Естонський стартап Bolt Technology отримав кредитну лінію на 220 млн євро, яка має допомогти компанії підготуватися до публічного розміщення акцій.

Про це пише Bloomberg.

За словами CEO компанії Маркуса Вілліга, фінансування "надає додаткову гнучкість, оскільки ми працюємо над тим, щоб бути готовими до IPO".

Bolt пропонує послуги з виклику автомобілів, доставки їжі та прокату самокатів. Стартап працює в більш ніж 45 країнах, переважно в Європі та Африці.

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"У 2022 році Bolt оцінили в 7,4 млрд євро після залучення 628 млн євро від Sequoia Capital, Fidelity Management та інших інвесторів. Минулого року стартап отримав 126 млн євро на розширення парку орендованих автомобілів.

У 2022 році Bolt повідомив про чисті збитки в розмірі 72 млн євро при виручці в 1,26 млрд євро", - пише агентство.

У липні минулого року Bolt найняв нового фінансового директора з британської фінтех-компанії Revolut і заявив, що планує вийти на прибутковість протягом наступного року.

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Економічна правда