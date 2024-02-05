Требование МВФ: Раде рекомендовали принять законопроект о корпоративном управлении госкомпаний

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект № 5593-д по совершенствованию корпоративного управления госпредприятий.

Соответствующее решение члены профильного комитета приняли на заседании 5 февраля, сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам нардепа, заместителя главы экономического комитета ВР Алексея Мовчана, законопроект № 5593-д поможет решить проблему, когда государство является неэффективным владельцем государственных предприятий.

По словам Мовчана, имеющееся сегодня сочетание в одном лице функций собственника, управленца и контролера является неэффективным и содержит много коррупционных рисков.

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"Законопроект № 5593-д увеличит инвестиционную привлекательность предприятий государственного сектора. Комитет провел большую работу по снятию всех дискуссионных моментов в законопроекте № 5593-д, но при этом гармонизировав его с принципам ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)", - сказал он.

В Минэкономики отметили, что цель законопроекта № 5593-д заключается в необходимости ввести эффективную и прозрачную работу госпредприятий.

По данным министерства, по состоянию на апрель 2023 года в управлении центральных органов госвласти находилось 3107 госпредприятий, из которых только 859 были работающими, 433 - прибыльными. При этом каждое третье признавалось убыточным или было убыточным и выступало потенциальным источником фискальных рисков, заявили в ведомстве.

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"Факторами, которые препятствуют эффективному функционированию госпредприятий, эксперты называют отсутствие утвержденной стратегии управления государственной собственностью и реальной независимости членов наблюдательных советов, а также медленную корпоратизацию и низкий уровень прозрачности и подотчетности.

Законопроект № 5593-д нормирует многие вопросы, связанные с деятельностью государственных предприятий. В частности, это касается введения Политики государственной собственности, полномочия утверждения которой предоставляются правительству. При этом Политика вознаграждения руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий и Государственная дивидендная политика будут частями Политики государственной собственности", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, наблюдательные советы всех ГП будут утверждать стратегические планы развития, а также инвестиционные и финансовые планы.

При этом финансовый план государственного коммерческого предприятия должен будет содержать отдельные финансовые показатели в сферах рентабельности, ликвидности и платежеспособности, связанных с формированием государственного бюджета, которые будут включаться в письма ожидания от собственника, добавили в Минэкономики.

Также с принятием законопроекта изменится процедура вознаграждения руководителей ГП и членов наблюдательных советов. Политику вознаграждения, которая будет содержать принципы и методологические подходы, будет утверждать правительство. На основе этих политик наблюдательные советы будут устанавливать размер вознаграждения руководителей ГП, пояснили в министерстве.

Также законопроект нормирует процедуру увольнения членов наблюдательных советов: если раньше их увольнение могло происходить без формальных оснований, теперь вводится исчерпывающий перечень оснований для увольнения.

Напомним:

В рамках программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ украинская власть взяла на себя обязательства усилить корпоративное управление госпредприятий.

Законопроект № 5593-д, в соответствии с Меморандумом с МВФ в марте 2023 года, должен был быть принят до октября 2023 года.

Обновленный в декабре 2023 года Меморандум с МВФ предусматривает, что этот законопроект должен быть принят в начале 2024 года.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5593-д по корпоративному управлению госпредприятий еще в июле 2021 года.

Экономическая правда