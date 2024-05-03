Низька інфляція на початку року: НБУ пояснює рекордним врожаєм на одну особу

Національний банк України роз'яснив причини сповільнення інфляції на початку 2024 року. Найбільший внесок у сповільнення мали ціни на сирі продукти, що в березні 2024 року знизилися на 4.9% рік до року.

Про цей йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Згідно з поясненням НБУ, одним з ключових факторів стало зниження цін на продукти харчування. У березні 2024 року ціни на цю групу товарів впали на 4,9% у річному вимірі. Це стало лише четвертим випадком за останні 25 років, коли ціни на продукти харчування демонстрували подібне падіння.

НБУ відзначає, що глибше зниження цін на продукти харчування спостерігалося у 2012 та 2013 роках. Ця тенденція тоді пояснювалася рекордними врожаями зернових та овочів протягом кількох років поспіль, а також стагнацією економіки.

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У 2023 році, хоча врожаї зернових та овочів не були рекордними в абсолютних значеннях, пропозиція цих продуктів на душу населення досягла найвищого рівня в історії України. Це сталося, зокрема, через скорочення чисельності населення внаслідок міграції за кордон.

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