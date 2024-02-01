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Комітет Ради погодив законопроєкт про ліквідацію грального регулятора і автоматизацію видачі ліцензій

Четвер, 1 лютого 2024, 15:25 - Олексій Павлиш
 
фото: краіл

Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 9256, який передбачає ліквідувацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизацію видачі гральної ліцензії у сфері азартних ігор.

Про це повідомив у Telegram віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер законопроєкт № 9256 очікує на перше читання, сподіваюся на підтримку народних депутатів і в сесійній залі.

Це важливий антикорупційний законопроєкт. Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник - усе буде автоматично й за чіткими критеріями", - написав міністр.

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Нагадуємо:

Повідомлялось, що Мінцифри пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії - уряд підтримав відповідний законопроєкт, і він відправляється на розгляд у парламент.

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий розкритикував ідею ліквідувати його відомство, заявивши, що запропоновані зміни - "це, по суті, чинні норми законодавства".

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У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що Верховна Рада прискорить розгляд запропонованого ними законопроєкту про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Економічна правда

Рада законодавство гральний бізнес Мінцифри
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