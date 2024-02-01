Комітет Ради погодив законопроєкт про ліквідацію грального регулятора і автоматизацію видачі ліцензій
Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики підтримав законопроєкт № 9256, який передбачає ліквідувацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизацію видачі гральної ліцензії у сфері азартних ігор.
Про це повідомив у Telegram віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер законопроєкт № 9256 очікує на перше читання, сподіваюся на підтримку народних депутатів і в сесійній залі.
Це важливий антикорупційний законопроєкт. Якщо його ухвалять, з процесу видачі ліцензій приберуть людський чинник - усе буде автоматично й за чіткими критеріями", - написав міністр.
Нагадуємо:
Повідомлялось, що Мінцифри пропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) й автоматизувати видачу гральної ліцензії - уряд підтримав відповідний законопроєкт, і він відправляється на розгляд у парламент.
Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий розкритикував ідею ліквідувати його відомство, заявивши, що запропоновані зміни - "це, по суті, чинні норми законодавства".
У Міністерстві цифрової трансформації сподіваються, що Верховна Рада прискорить розгляд запропонованого ними законопроєкту про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Економічна правда