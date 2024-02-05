Бізнес розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію

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Європейська Бізнес Асоціація закликала Верховну Раду не ухвалювати урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації без доопрацювань через низку суперечливих норм.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

За словами асоціації, поданий урядом законопроєкт №10449, "фактично, є копією законопроєкту №10378, щодо якого бізнес уже висловлював своє занепокоєння, зокрема тому, що він містив ознаки порушення Конституції та міг мати негативні наслідки для економіки".

"Бізнес переконаний, наразі ключовим завданням має бути створення дійсно працюючих норм, збалансованих, які можна виконати та які не будуть паралізувати роботи частини країни.

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Власне, тому, на переконання ЄБА, вищезгаданий законопроєкт і не можна приймати, а потрібно ще раз свідомо підійти до його доопрацювання - аби не зупинити роботу країни і, зокрема, її економіки", - йдеться у заяві.

Також асоціація заявляє про занепокоєння щодо ситуації біля кордонів. Зокрема, через розгортання правоохоронними органами та територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки мобільних постів перед пунктами пропуску через кордон.

Зазначається, що співробітники здійснюють перевірки документів у водіїв вантажівок, а також видачу повісток з наказом з’явитися до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

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"Це призводять до утворення додаткових черг на держкордоні, паніки серед працівників компанії, які уповноважені на здійснення відповідних перевезень. Адже навіть якщо водій є заброньованим зараз, перед перебронюванням працівник може бути кілька днів\тижнів не на броні. Відповідно, має з’явитись до ТЦК для оновлення інформації і, з досвіду про який говорить бізнес, часто таких працівників мобілізують не дочекавшись рішення про продовження броні.

Тож така ситуація ситуація на кордонах призводить до того, що, з одного боку, ускладнилась логістика, з іншого боку, у працівників виникає чимало питань та, часом, паніка - навіть, як вже було зазначено, серед працівників, уповноважених перетинати кордон", - додали в ЄБА.

Крім цього, асоціація звернула увагу на питання бронювання працівників для продовження роботи бізнесу.

За словами компаній-членів асоціації, наразі забронювати критично важливих фахівців чи експертів в компанії особливо складно. Асоціація закликає додатково передбачити бронювання працівників, які не належать до критично важливих підприємств.

"Схожа ідея про автоматичне бронювання не так давно озвучувалась представниками уряду та мала на меті запровадження автоматичного бронювання працівників на місяць (з щомісячним продовженням) враховуючи певні критерії, як-от, наприклад: або певний мінімальний обсяг заробітної плати, яку повинна отримувати особа; або сплату певної суми податку на доходи фізичних осіб щомісячно; або інші критерії.

Така додаткова опція до вже передбачених інструментів бронювання критичних співробітників дозволить розширити категорію заброньованого працездатного населення, що матиме позитивний економічний ефект та дозволить як збалансувати економічну ситуацію в країні, так і створити додаткові надходження до бюджету на військові потреби країни", - кажуть в асоціації.

ЄБА закликала голів профільних комітетів Верховної Ради, першого віце-прем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко "врахувати коментарі та перестороги бізнесу в контексті мобілізаційного законодавства".

Так, асоціація закликала не приймати законопроєкт №10449 у чинній редакції без відповідних доопрацювань. А також - продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників та "звернути увагу на ситуацію, що склалась перед пунками пропуску через держкордон України".

В ЄБА додали, що "у бізнесу накопичилось чимало питань щодо роботи економіки країни, тож спільнота б була вдячна президенту України Володимиру Зеленському за можливість зустрітись та обговорити їх".

Нагадаємо:

30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.

Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виключення - ті, кого визнали непридатними.

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Економічна правда