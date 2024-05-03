Дефіцит електроенергії зберігатиметься й у 2025 році: НБУ спрогнозував скільки коштуватиме імпорт

До кінця 2024 року дефіцит електроенергії становитиме 5-7%, а у 2025 році - 7% у першому кварталі та по 3% на квартал до кінця року. Імпорт електроенергії при цьому становитиме 800 мільйонів доларів цьогоріч, а у 2025 році – 600 мільйонів.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Водночас очікується поступове відновлення частини енергогенерації та введення в дію нових потужностей, зокрема розширення можливостей сектору ВДЕ та/або встановлення мобільних газових установок, що обмежуватиме дефіцит.

"Якщо не буде нових значних руйнувань, за оцінками НБУ, дефіцит електроенергії, навіть з урахуванням імпорту та частковим відновленням та встановленням нових генеруючих потужностей, становитиме 5–7% у середньому протягом ІІ–IV кварталів 2024 року. Це означатиме як обмеження споживання для домогосподарств, так і для промисловості". - йдеться у повідомленні.

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Через нерівномірність споживання упродовж доби у пікові години дефіцит може сягати 25–30% та бути вищим в енергодефіцитних регіонах. Дефіцит, за прогнозами НБУ, зберігатиметься й у 2025 році (у середньому 7% у І кварталі та по 3% до кінця року).

Нагадаємо:

Дефіцит електроенергії негативно вплине на зростання реального ВВП України: на 0,6% у 2024 році та 0,5% у 2025 році.

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