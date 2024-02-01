Комітет Ради підтримав законопроєкт про розмитнення авто у "Дії"

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Комітет Верховної Ради з фінансів податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти за основу законопроєкт №10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення авто.

Про це повідомив у Telegram голова комітету, нардеп Данило Гетманцев.

"Законопроєкт розроблено з метою забезпечення зручності подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового автомобіля завдяки використанню засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг протягом періоду до набуття Україною статусу членства в ЄС", - зазначив Гетманцев.

За його словами, законопроєкт передбачає модель митного оформлення авто, яка ліквідує можливість маніпулювання з вартістю легкового автомобіля.

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Гетманцев додав, що при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми із:

зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміни модифікації легкового автомобіля;

підробки договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміни показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Законопроєкт передбачає можливість подання електронної митної декларації через "Дію". А також - запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Нагадаємо:

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Раніше Верховна Рада провалила законопроєкти про розмитнення авто в "Дії".

Після цього Рада отримала на розгляд новий законопроєкт № 10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення.

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Економічна правда