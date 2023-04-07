МВФ знову реформує корпоративне управління держкомпаній, "МГУ" розкриває інформацію: підсумки тижня для ДП

Корпоративне управління держпідприємств

Умови МВФ – Україна має провести реформу щодо корпоративного управління держпідприємств, структурний маяк для "ОГТСУ". 31 березня 2023 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила чотирирічний пакет фінансування на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні фінансові потреби в умовах війни, що триває.

МВФ опублікував запит України на отримання програми в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF). Серед нових критеріїв програми – реформа корпоративного управління держпідприємств.

Україна має провести реформу корпоративного управління "ОГТСУ". Згідно з програмою МВФ, влада взяла на себе зобов'язання здійснити наступні кроки щодо реформи корпоративного управління "Оператора газотранспортної системи України" ("ОГТСУ"):

Передати всі корпоративні права (частки) "ОГТСУ" від "Магістральних газопроводів України" ("МГУ") Міністерству енергетики та прийняти нову редакцію статуту "ОГТСУ", який був розроблений та погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства до кінця червня 2023 року ( структурний маяк ); Обрати та призначити наглядову раду "ОГТСУ" до кінця жовтня 2023 року; Після цього призначити нового керівника "ОГТСУ" і врешті-решт ліквідувати "МГУ".

В інтерв'ю ICIS заступник директора Секретаріату Енергетичного Співтовариства Дірк Бушле наполіг на важливості реформи корпоративного управління "ОГТСУ". Він зазначив, що якщо не буде вжито заходів для посилення корпоративного управління в "ОГТСУ" та гарантування незалежності наглядової ради, Секретаріат буде змушений переглянути питання сертифікації компанії [як незалежного оператора системи передачі – SOE Weekly].

ICIS також поспілкувалося з членом команди SOE Weekly Олександром Лисенком. Лисенко висловив занепокоєння, що після того, як Міністерство енергетики отримає акції "МГУ", нинішню наглядову раду "МГУ" може бути просто перепризначено до "ОГТСУ" замість того, щоби обрати нову наглядову раду "ОГТСУ" через прозору конкурсну процедуру.

Раніше ми повідомляли, що наглядова рада "МГУ" призначила Дмитра Липпу новим гендиректором "ОГТСУ".

Також ми писали, що у своєму Плані пріоритетних дій на 2023 рік Кабінет Міністрів задекларував плани привести корпоративне управління "ОГТСУ" у відповідність до Керівних принципів OECP з корпоративного управління держпідприємств. Відповідно до Плану, "ОГТСУ" має бути переданий до сфери управління Міненерго, отримати наглядову раду та правління, а також має бути затверджена нова редакція його статуту. Термін – до грудня 2023 року.

Ще раніше ми повідомляли, що "Європейська правда" оприлюднила умови, які Україна має виконати для отримання пакету макрофінансової допомоги ЄС. Однією з цих умов є запуск корпоративної реструктуризації "ОГТСУ" до червня 2023 року.

Крім цього, раніше ми писали, що 4 жовтня 2022 року Секретаріат Енергетичного Співтовариства звернувся з листом до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра енергетики Германа Галущенка, в якому закликав уряд негайно впровадити план дій з корпоративного управління "ОГТСУ":

передати "ОГТСУ" у власність від "МГУ" до Міністерства енергетики; ухвалити новий статут "ОГТСУ", який передбачає створення незалежної наглядової ради; провести конкурсний відбір членів наглядової ради "ОГТСУ"; забезпечити обрання та призначення нового складу правління "ОГТСУ" новою наглядовою радою.

Влада повинна відновити регулярну звітність держпідприємств. Відповідно до умов програми МВФ, Міністерство фінансів планує поступово відновити всі вимоги до звітності держпідприємств (крім тих, які розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій), що стане важливим внеском в оцінку фіскальних ризиків, зокрема, при підготовці середньострокового бюджетного планування.

[Програма МВФ не уточнює вимог до звітності та того, чи повинна така звітність бути публічно доступною. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд обмежив доступ до порталу "ПроЗвіт", який містить фінансову інформацію про держпідприємства, а також дані моніторингу ефективності управління держпідприємствами та корпоративного управління, які раніше були доступні на сайті Мінекономіки.

Держава продовжує вести Реєстр суб'єктів господарювання державного сектору економіки (доступ до якого є відкритим). Його останнє оновлення датовано 1 жовтня 2022 року. Багато інформації про держпідприємства також можна знайти на приватних агрегаторах даних, таких як YouControl або Oпендатабот. Крім того, окремі держпідприємства, такі як "Нафтогаз" або "Енергоатом", публікують детальну інформацію про різні аспекти на своїх веб-сайтах. – SOE Weekly.]

НБУ проведе детальну діагностику банків. Команди банківського нагляду Національного банку України (НБУ) завершать оцінку активів та платоспроможності банків, на які припадає 90% активів банківської системи, до кінця грудня 2023 року.

[В банківському секторі діють чотири держбанки – "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк" та "Укргазбанк", на які припадає близько 51% активів усієї банківської системи. У зв'язку з цим, цей захід в основному охоплює державні банки. – SOE Weekly.]

Влада взяла на себе зобов'язання посилити корпоративне управління держпідприємств. До жовтня 2023 року має бути ухвалений законопроєкт, який приведе систему корпоративного управління держпідприємств у відповідність до Керівних принципів OECP (законопроєкт № 5593-д ), зокрема шляхом посилення підзвітності та розширення повноважень наглядових рад, щоб вони мали остаточні повноваження призначати та звільняти керівників підприємств.

Раніше ми повідомляли, що 15 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 5593-д щодо корпоративного управління держпідприємств.

[Поточна редакція законопроєкту № 5593-д ще не у повній мірі відповідає Керівним принципам ОЕСР з корпоративного управління держпідприємств та потребує доопрацювання. Остаточна версія законопроєкту, що готується до другого читання, ще не є загальнодоступною.

Також, можливо, не буде можливості для значного вдосконалення законопроєкту 5593-д. Згідно з діючою процедурою підготовки та розробки законопроектів, поправки до законопроекту мають бути запропоновані народними депутатами не пізніше, ніж через 14 днів після прийняття законопроєкту в першому читанні.

Це означає, що термін подання поправок до законопроєкту 5593-д закінчився 30 липня 2021 року. Таким чином, остаточна редакція законопроекту може змінитися лише в межах поправок, які раніше були запропоновані народними депутатами. – SOE Weekly.]

"МГУ" розкрили значну частину ключової корпоративної інформації, яку не публікували раніше. Минулого тижня SOE Weekly звернув увагу на те, що "Магістральні газопроводи України" ("МГУ") не розкривають важливу інформацію про своє корпоративне управління (див. попередній дайджест).

Цього тижня у "МГУ" підтвердили відставку колишньої голови наглядової ради Уберт Беттонвіль. Згідно з українською та англійською версіями веб-сайту "МГУ", Беттонвіль більше не значиться як член наглядової ради, а головою ради зазначено Яна Чадама.

"МГУ" також офіційно розкрили інформацію про відставку Беттонвіль та обрання Чадама головою наглядової ради. Згідно з цим повідомленням "МГУ", наглядова рада припинила повноваження Беттонвіль відповідно до її заяви про відставку від 6 березня 2023 року, а Чадам очолив раду 21 березня 2023 року.

Крім цього, "МГУ" розкрили інформацію про те хто очолює компанію. Дениса Фудашкіна зазначено як в.о. гендиректора як на українській, так і на англійській версіях веб-сайту "МГУ", а також у повідомленні про зміну посадових осіб компанії. Згідно з повідомленням, наглядова рада припинила повноваження Олександра Лісніченка як в.о. гендиректора 7 березня 2023 року. Того ж дня рада призначила Фудашкіна новим в.о. гендиректора. Він приступив до виконання своїх обов'язків 8 березня 2023 року.

Раніше ми також писали, що остання інформація, яку "МГУ" розкривали через інформаційну базу даних НКЦПФР (SMIDA) та на сайті компанії, датована листопадом 2021 року.

Як ми також писали, згідно з даними веб-сайту компанії, "МГУ" лише один раз розкривали інформацію про винагороду у 2018 році на виконання вимог законодавства про акціонерні товариства, але відтоді більше не публікували її.

Ще одна підозра екскерівнику "Антонова" – СБУ звинувачує його в тому, що його дії призвели до знищення найбільшого у світі літака. 5 квітня 2023 року Служба безпеки України (СБУ) заявила про повідомлення про підозру колишньому гендиректору ДП "Антонов" Сергію Бичкову. Його звинувачують у службовій недбалості, через яку російські війська знищили всесвітньо відомий вантажний літак Ан-225 "Мрія".

Фото: Нацполіція

За версією слідства, Бичков мав організувати своєчасну евакуацію літака з аеропорту "Гостомель" на початку 2022 року. Для забезпечення охорони повітряного судна його мали перевезти в аеропорт німецького міста Лейпциг.

Напередодні повномасштабного вторгнення "Мрія" була в хорошому технічному стані і могла вилетіти. Однак Бичков не дав дозволу на евакуацію літака [незважаючи на пропозиції зробити це – SOE Weekly]. СБУ заявляє, що ці злочинні дії призвели до знищення літака, внаслідок чого збитки держави оцінюються у 8,4 млрд грн.

Бичков також не забезпечив своєчасне продовження договору страхування літака. У результаті "Антонов" недоотримав понад 42 мільйони гривень страхового відшкодування, додали в СБУ.

За даними Національної поліції, слідчі також перевіряють інформацію про можливість евакуації шести інших літаків, у тому числі Ан-124 "Руслан", які на той час перебували в аеропорту.

За інформацією Офісу генерального прокурора (ОГП), підозрюваний наразі перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Раніше ми повідомляли, що СБУ повідомила Бичкову про підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України.

За даними СБУ, напередодні повномасштабного вторгнення Росії керівництво "Антонова" не допустило українських військових на територію аеропорту "Гостомель" для підготовки до його оборони.

Про підозру також повідомили в.о. заступника гендиректора та заступника гендиректора з авіаційної безпеки. За даними ЗМІ, йдеться про Михайла Харченка та Олександра Нетьосова.