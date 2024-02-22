Tesla нарощує виробництво Cybertruck – ЗМІ

Виробник електромобілів Tesla, ймовірно, збільшує виробництво Cybertruck, оскільки помічено збільшення парку авто на заводі Gigafactory в Техасі.

Про це повідомляє Elektrek.

Зазначається, що Tesla почала виробництво Cybertruck наприкінці минулого року, однак відмовилася розкрити інформацію про поставки в 4 квартал. Зрештою тепер автовиробник об’єднує всі моделі в одну категорію.

Щоб приблизно дізнатись скільки компанія постачає нових пікапів, видання за допомогою дронів здійснило обліт заводу GIgafactory. Фото отримані під час польоту дрона показують рекордну кількість Cybertruck.

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For the first time, just over 100 Cybertrucks visible at Giga Texas today! Over 70 on the E side testing & calibration lot, ~ 15 at the SW temporary staging lot & ~20 at the new W outbound lot! More were exiting the factory too during my flight! Definitely seeing more production… pic.twitter.com/hQfUTVcTwg — Joe Tegtmeyer 🚀 🤠🛸😎 (@JoeTegtmeyer) February 21, 2024

Загалом Tesla планує збільшити випуск Cybertruck до 250 тис на рік вже до середини 2025 року. Наразі автовиробник поставляє лише серію Cybertruck AWD Foundation, яка коштує 100 тис дол. Очікується, що найближчими місяцями автовиробник також поставить CyberBeast, найпотужнішу версію вантажівки, за 120 тис дол.

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Нагадаємо:

1 грудня компанія Tesla оголосила, що ціна на найдешевшу модель її довгоочікуваного електропікапа Cybertruck стартуватиме від 60 990 дол -виробник електромобілів офіційно розпочав перші поставки Cybertruck.

Американський виробник електроавтомобілів Tesla прагне виробляти 200 тисяч одиниць свого електричного пікапа Cybertruck на рік.