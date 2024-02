Tesla нарощує виробництво Cybertruck – ЗМІ

Виробник електромобілів Tesla, ймовірно, збільшує виробництво Cybertruck, оскільки помічено збільшення парку авто на заводі Gigafactory в Техасі.

Про це повідомляє Elektrek.

Зазначається, що Tesla почала виробництво Cybertruck наприкінці минулого року, однак відмовилася розкрити інформацію про поставки в 4 квартал. Зрештою тепер автовиробник об’єднує всі моделі в одну категорію.

Щоб приблизно дізнатись скільки компанія постачає нових пікапів, видання за допомогою дронів здійснило обліт заводу GIgafactory. Фото отримані під час польоту дрона показують рекордну кількість Cybertruck.

For the first time, just over 100 Cybertrucks visible at Giga Texas today! Over 70 on the E side testing & calibration lot, ~ 15 at the SW temporary staging lot & ~20 at the new W outbound lot! More were exiting the factory too during my flight! Definitely seeing more production… pic.twitter.com/hQfUTVcTwg