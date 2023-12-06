Швидкий, потужний, дорогий. Що не так з Cybertruck Ілона Маска?

У 2019 році генеральний директор Tesla Ілон Маск представив світу електричний пікап, назвавши його Cybertruck. Візуально новий електрокар було важко з чимось порівняти. Тоді Маск розповідав, що футуристичне авто частково створене під впливом фільму 1977 року "Шпигун, який мене любив", що є десятим із суперсаги про Джеймса Бонда.

Доля не була такою привітною з пікапом Маска, як з головним шпигуном Британії. Ще на презентації в Лос-Анджелесі помічник мільярдера кинув у, як тоді заявляли, броньоване скло металеву кулю, яка відразу його розбила.

Упродовж наступних чотирьох років довкола цього пікапа нависала невизначеність щодо дати старту продажу та його кінцевої вартості. Зрештою, наприкінці 2023 року Маск вручив ключі від Cybertruck її першим власникам. Правда, це вже було дещо інше авто. Найбільш суттєво відрізнялася ціна, яка зросла на понад 20 тис дол.

Запуск продажів Cybertruck для Tesla має стратегічне значення. За даними Cox Automotive, продажі та попит на електропікапи зростають з кінця 2020 року. На цей ринок активно заходять Ford, Chevrolet та Hummer.

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Успішне майбутнє Tesla залежить від того, чи зможе компанія задовольнити потреби різних типів споживачів. Оскільки електромобілі набувають популярності, компанія повинна пропонувати широкий вибір моделей. Що насправді ховається за футуристичним дизайном Cybertruck та чи дійсно він такий "нереальний", як про нього говорять?

Уже не такий, як у 2019-му

Новий електромобіль представлений у модифікаціях із заднім та повним приводом, а також Cyberbeast. Довжина Cybertruck у всіх варіантах – 5,68 м, ширина – 2,41 м, висота – 1,79 м. Максимальна швидкість задньопривідного авта сягає 180 км/год, запас ходу – близько 400 км. Електромобіль може буксирувати причіп масою понад 3,4 тонни.

Задньопривідний Cybertruck стане доступним лише у 2025 році. Ціна найдешевшої його комплектації може зрости. Зараз базова версія пікапа коштує 60,99 тис дол проти заявлених у 2019 році 39,9 тис дол.

Повнопривідний пікап оснащений двома електромоторами, які розганятимуть машину до 100 км/год за 4,1 сек. Максимальна швидкість авта – 180 км/год, запас ходу – 550 км. На відміну від першої версії, повнопривідний Cybertruck зможе буксирувати причіп масою до 5 тонн. Його стартова ціна – 79,99 тис дол.

фото insideevs.com

Третій варіант пікапа, який називається Cyberbeast, має три двигуни загальною потужністю 845 кінських сил. Швидкість його прискорення до 100 км/год – 2,6 сек, максимальна швидкість – маже 210 км/год. Cyberbeast має запас ходу 514 км. Тягова здатність найпотужнішого пікапа Tesla – 5 тонн. Ціна на Cyberbeast стартує від 99,99 тис дол.

Представлені характеристики запасу ходу електричних пікапів відрізняються від анонсованих у 2019 році. Спочатку зазначалося, що головна версія Cybertruck зможе проїхати понад 800 км.

Версія, представлена у 2019 році фото tjournal

Tesla пропонує опцію збільшення запасу ходу, яка дозволить повнопривідній версії проїжджати 756 км, Cyberbeast – 708 км. Маск пояснив, що додаткова батарея займе близько третини кузова пікапа. З моменту першої презентації основні характеристики Cybertruck змінилися. Попри візуальну схожість, пікапи Маска стали трохи меншими, знизилася вантажопідйомність, зате поліпшилася динаміка розгону.

На цьому наголошують і маркетологи компанії. Під час вручення перших авто Tesla показала відеоролик, де Cyberbeast змагався з Porsche 911 2023 року випуску в перегонах по прямій і випередив німецьке авто більш ніж на корпус. Наприкінці відео стає відомо, що електричний пікап при цьому мав причіп з таким же Porsche 911.

Перші враження

Компанія поділилася пікапами з відомими блогерами і журналістами. У них склалося неоднозначне враження про авто. Оскільки Cybertruck має футуристичний дизайн, на його корпусі немає дверних ручок. Перші власники не могли потрапити в салон, тож у процес довелось втрутитися Маску. Замість ручок Cybertruck має невелику кнопку біля вікна, яка дозволяє дверям відкриватися на 5 см. Потім їх можна схопити і повністю відчинити.

Цю особливість пікапа підмітив ютубер Маркес Браунлі, який отримав авто на огляд до офіційного релізу. За його словами, коли авто відчиняє двері, власнику доводиться хапатися за них, залишаючи відбитки пальців. Крім того, на думку оглядача, взимку з дверима можуть виникнути додаткові проблеми.

Фото /twitter.com

У своєму відео оглядач приділив окрему увагу масивному склоочиснику. Той одразу впадає в око на фоні монолітного корпусу із скла та нержавіючої сталі. Така конструкція викликає сумніви щодо надійності та ефективності його роботи.

Автомобільний журналіст Деніел Голстон опублікував фото, які вказують на низьку якість складання автомобіля. На фото видно, що Cybertruck має великі прорізи, які не були оброблені на заводі. Масивний кузов і маленькі вікна, на думку Голстона, створюватимуть велику сліпу зону. Цю ваду має компенсувати чимала кількість камер.

Для новачків ринку такі дефекти – норма. Машини Tesla теж спочатку не славилися високою якістю збирання, однак Cybertruck для компанії – давно не перша модель і від неї очікують кращого. Особливо коли ціна стартує з 80 тис дол.

Пропозиція, яка нескоро задовольнить попит

Влітку кількість охочих придбати новий електропікап наближалася до 2 млн. Саме стільки клієнтів внесли депозит 100 дол, аби записатися в чергу. Ажіотаж довкола Cybertruck значно більший, ніж можливості компанії випускати авто. Раніше Tesla обіцяла виробляти 375 тис пікапів на рік. Навіть за таких масштабів усім охочим доведеться чекати щонайменше пʼять років. Звісно, стодоларовий депозит не гарантує, що клієнти обовʼязково придбають авто.

За прогнозами, у 2023 році Tesla випустить лише 2-3 тис Cybertruck, а в першій половині 2024 року – 10 тис. Враховуючи консервативні оцінки аналітиків, що пікап придбають 40% від тих, хто записався в чергу, компанія працюватиме з постійним попитом ще не один рік. Крім того, тепер для оформлення заявки Tesla просить 250 дол.

Виробництво є однією з головних проблем компанії, через що реліз Cybertruck не раз відкладався. Недавно видання The Information написало, що на заводі Tesla Gigafactory, де виробляють пікап, у 2022 році сталося багато нещасних випадків, які призвели до травмування працівників.

Згідно із звітами компанії, у 2022 році постраждав кожен 21-й працівник. Одного разу робітник отримав струс мозку через вибух на ділянці лиття алюмінію внаслідок потрапляння води в пресмашину.

Ще один працівник формувальної машини повідомив про негерметичність обладнання, що призвело до розбризкування розплавленого металу. Коли він запропонував зупинити машину для усунення проблеми, його попередили про уповільнення виробництва. Таких прикладів у матеріалі чимало.

У Tesla заявляють, що Cybertruck, імовірно, ніколи не добереться до ринку Європи.

"По-перше, ринок пікапів в Америці величезний та інший, ніж у ЄС. По-друге, європейські норми вимагають заокруглення 3,2 міліметра на частинах, що виступають. На жаль, на листі нержавіючої сталі 1,4 міліметра зробити заокруглення 3,2 міліметра неможливо", – заявив віцепрезидент Tesla з розробки транспортних засобів Ларс Мораві.