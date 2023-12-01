Tesla офіційно почала поставки електропікапа Cybertruck і оголосила ціни

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Компанія Tesla оголосила, що ціна на найдешевшу модель її довгоочікуваного електропікапа Cybertruck стартуватиме від 60 990 дол -виробник електромобілів офіційно розпочав перші поставки Cybertruck.

Про це пише Financial Times.

"Цінник на Cybertruck з його нетрадиційною кутастою формою і сталевим кузовом вищий за стартову ціну в трохи менше 40 тис дол, яку Tesla закладала, коли вперше анонсувала автомобіль у 2019 році.

На додаток до найдешевшої задньопривідної моделі, яка не буде доступна до 2025 року, у 2024 році буде доступна повнопривідна версія за ціною 79 990 доларів. Найдорожча версія, відома як Cyberbeast, коштуватиме приблизно 99 990 дол і буде доступна у 2024 році", - пише газета.

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Cybertruck - це перший новий електромобіль Tesla з моменту випуску Model Y більше трьох років тому. Tesla заявила, що отримала понад 1 млн попередніх замовлень.

Хоча Tesla планувала почати поставки в 2021 році, інженерні та виробничі проблеми, пов'язані з нетрадиційним дизайном, затримали процес.

Минулого місяця Ілон Маск попередив, що за першими поставками Cybertruck послідує "надзвичайно складне" збільшення виробництва, яке, ймовірно, займе щонайменше 18 місяців.

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"Я думаю, що це наш найкращий продукт, я думаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі, і, нарешті, майбутнє буде виглядати як майбутнє", - сказав Маск.

Cybertruck - це спроба Tesla вийти за рамки седанів і позашляховиків і кинути виклик таким компаніям, як Ford, Stellantis і General Motors на ринку пікапів, який швидко переходить на електромобілі, додає FT.

Маск вперше представив Cybertruck на презентації у 2019 році.

Завод у Техасі має на меті виробляти 250 тис таких авто на рік, хоча компанія не розраховує досягти цієї мети щонайменше до 2025 року.

Економічна правда