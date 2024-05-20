Новини 20 травня: графіки відключення світла, бронювання працівників ОПК

Про графіки відключення світла. Упродовж 21 травня по всій території України для промислових та побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень.

Про бронювання працівників ОПК. У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників.

Про державну землю. У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі і майже половина з них наразі знаходиться в розпорядженні Фонду державного майна.

Про "Резерв+". Станом на першу половину понеділка 20 травня у електронному застосунку для призовників "Резерв+" оновили дані понад 415 тис громадян.

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Про Danone. Французький продовольчий гігант Danone оголосив у п'ятницю, що завершив продаж своїх активів в Росії, де він працював у 1992 році.

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Хліб замість металу: як Україна намагається втриматись на міжнародних товарних ринках

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Які ризики того, що охоплена війною країна не зможе реалізувати свій експортний потенціал?