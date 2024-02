Tesla наращивает производство Cybertruck - СМИ

Производитель электромобилей Tesla, вероятно, увеличивает производство Cybertruck, поскольку замечено увеличение парка авто на заводе Gigafactory в Техасе.

Об этом сообщает Elektrek.

Отмечается, что Tesla начала производство Cybertruck в конце прошлого года, однако отказалась раскрыть информацию о поставках в 4 квартал. В конце концов теперь автопроизводитель объединяет все модели в одну категорию.

Чтобы примерно узнать сколько компания поставляет новых пикапов, издание с помощью дронов осуществило облет завода GIgafactory. Фото полученные во время полета дрона показывают рекордное количество Cybertruck.

For the first time, just over 100 Cybertrucks visible at Giga Texas today! Over 70 on the E side testing & calibration lot, ~ 15 at the SW temporary staging lot & ~20 at the new W outbound lot! More were exiting the factory too during my flight! Definitely seeing more production… pic.twitter.com/hQfUTVcTwg