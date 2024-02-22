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Tesla наращивает производство Cybertruck - СМИ

Четверг, 22 февраля 2024, 17:30 - Игорь Пилипив

Производитель электромобилей Tesla, вероятно, увеличивает производство Cybertruck, поскольку замечено увеличение парка авто на заводе Gigafactory в Техасе.

Об этом сообщает Elektrek.

Отмечается, что Tesla начала производство Cybertruck в конце прошлого года, однако отказалась раскрыть информацию о поставках в 4 квартал. В конце концов теперь автопроизводитель объединяет все модели в одну категорию.

Чтобы примерно узнать сколько компания поставляет новых пикапов, издание с помощью дронов осуществило облет завода GIgafactory. Фото полученные во время полета дрона показывают рекордное количество Cybertruck.

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В целом Tesla планирует увеличить выпуск Cybertruck до 250 тыс в год уже к середине 2025 года. Сейчас автопроизводитель поставляет только серию Cybertruck AWD Foundation, которая стоит 100 тыс долл. Ожидается, что в ближайшие месяцы автопроизводитель также поставит CyberBeast, самую мощную версию грузовика, за 120 тыс долл.

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Напомним:

1 декабря компания Tesla объявила, что цена на самую дешевую модель ее долгожданного электропикапа Cybertruck будет стартовать от 60 990 долл - производитель электромобилей официально начал первые поставки Cybertruck.

Американский производитель электроавтомобилей Tesla стремится производить 200 тысяч единиц своего электрического пикапа Cybertruck в год.

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