Маск заявив, що Tesla прагне виробляти 200 тисяч Cybertruck на рік

getty images

Американський виробник електроавтомобілів Tesla прагне виробляти 200 тисяч одиниць свого електричного пікапа Cybertruck на рік.

Про це заявив головний виконавчий директор Ілон Маск, передає Reuters.

Раніше компанія заявляла, що Tesla здатна виробляти понад 125 тиCс ybertruck на рік, а Маск додав, що в 2025 році це можливо збільшити до 250 тис.

Поставки пікапа почнуться 30 листопада, майже через чотири роки після того, як Маск представив його на заході в Лос-Анджелесі.

Реклама:

У подкасті "Досвід Джо Рогана" Маск повторив, як важко було створити Cybertruck.

"Ми прагнемо виготовляти близько 200 тис на рік у точці виробництва... можливо, трохи більше, але я просто не можу підкреслити, що виробництво набагато складніше, ніж початковий дизайн", — сказав Маск про футуристичний вигляд Cybertruck. .

Нагадуємо:

Реклама:

Гендиректор Tesla Ілон Маск попередив про труднощі з нарощуванням виробництва довгоочікуваного електропікапа Cybertruck і оголосив, що поставки почнуться 30 листопада.

Економічна правда